CCBB recebe Festival Internacional de Filmes sobre pessoas com deficiência

GD Guilherme Domênico*

Cena do filme 'Fale conosco', um dos selecionados para a mostra internacional - (crédito: Divulgação)

Um dos mais importantes eventos de cinema relacionados à deficiência e acessibilidade chega ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília no mês de outubro. O evento acontece em formato híbrido, com filmes sendo exibidos tanto presencial quanto virtualmente, além de debates. A mostra conta com curtas, médias e longas-metragens e apresenta uma seleção de 29 produções vindas de 14 países, sendo eles: Brasil, Estados Unidos, Rússia, Espanha, Argentina, Austrália, Canadá, Cazaquistão, Costa Rica, Holanda, Irã, Israel, Itália e Reino Unido.



Fernando Pozzobon, um dos curadores do projeto, conta explica sobre o processo de seleção para o festival. “Houve muita procura, foram mais de 1.100 filmes do mundo inteiro inscritos, aliás, a cada edição a procura tem aumentado muito. A curadoria selecionou 29 filmes e o importante é que as pessoas com deficiência estejam como protagonistas neles, que se expressem e sejam personagens ativos nos filmes. O público pode esperar abordagens sobre os diferentes tipos de deficiências", explica.

Ele acredita que o público experimentará grandes momentos com os debates. "Neles, sempre convidamos pessoas com deficiências, diretores, participantes dos filmes e profissionais de saúde e inclusão", ilustra.



Antes de chegar ao CCBB Brasília, no dia 26 de outubro, o festival ainda passa por Rio de Janeiro e São Paulo. O cronograma, contendo todas as informações, horários e ingressos você encontra no site https://assimvivemos.com.br

