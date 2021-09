Medrado saiu? Record usa até "Cidade alerta" para repercutir "A fazenda"

RN Ronayre Nunes

Na guerra pela audiência da TV aberta, a Record deu um claro recado: não está para brincadeiras (apesar de a internet estar). Uma possível desistência de Fernanda Medrado foi usado como chamada pela emissora até no jornalístico Cidade alerta, comandado por Luiz Bacci. A ideia é tentar fazer o público acompanhar o desfecho da história durante o programa ao vivo no fim da noite desta quinta-feira (23/9), quando o reality vai ao ar.



"Olha, estou lendo aqui nas páginas de fofoca do Instagram, tem uma bomba hoje em A Fazenda. Então, não perca hoje à noite, para saber se a bomba vai estourar", disse o apresentador no final do jornalístico.

O #CidadeAlerta desta quinta-feira (23) fica por aqui. Reveja a íntegra do programa quando quiser em https://t.co/nG5CiWL69a! pic.twitter.com/peEWHq7D0F — Cidade Alerta (@cidadealerta) September 23, 2021

A possível saída da rapper é alvo de forte especulação. A peoa, desde o meio desta semana, já tocou o sino (o sinal de desistência do programa) duas vezes, nesta quinta ocorreu a terceira. Na primeira vez, a artista não fez o procedimento correto, na segunda chegou a conversar com a psicóloga e desistiu — da desistência.

A treta desta quinta parece ter ocorrido com a participante Tati Quebra Barraco, já que existe um vídeo do que parece ser uma rusga entre as duas, mas isso ainda não é algo claro. Segundo os internautas, o PlayPlus (o streaming “ao vivo” do programa) teria cortado o áudio do momento em que Medrado estava na área do sino, logo não foi possível entender a decisão.

“Se você tiver com algum problema comigo, você pode falar PRA MIM… porque se eu tiver alguma coisa, eu vou falar diretamente pra você” #AFazenda13 pic.twitter.com/g9a2lJ3rIL — Medrado ???? (@medradome) September 23, 2021

O Correio Braziliense tentou entrar em contato com a assessoria da Rede Record, mas não obteve sucesso.

Bem, independente da saída, ou não, o que importa é que a internet fez seu trabalho e caprichou nos memes da situação:



