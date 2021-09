Juju Oliveira faz novo desabafo sobre inchaço facial: "Estragaram meu rosto"

RN Ronayre Nunes

No vídeo desta quarta-feira (22/9), Juju deu mais detalhes sobre o inchaço no rosto - (crédito: Reprodução/Instagram/@oliveirajuju358)

A influencer Juju Oliveira foi novamente a público comentar sobre o estado de seu rosto após o que indica ter sido um procedimento estético que deu errado. A mulher trans ainda lamentou as denúncias contra sua página do Instagram e reforçou que precisa de ajuda, já que o rosto “está cada dia mais inchado”.



Natural de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Juju ganhou popularidade nas redes sociais após desabafar sobre um procedimento cirúrgico no rosto que alterou de forma drástica a sua feição ainda em 2017. No começo deste ano, Juju pediu ajuda aos seguidores para arrecadar dinheiro e fazer uma cirurgia de retirada de silicone, porém mudou de ideia.

Em agosto deste ano, Juju foi a público pedir respeito e indicou que sofria bullying por conta da aparência.



No vídeo desta quarta-feira (22/9), Juju lamentou que esteja recebendo alertas do Instagram após expor comentários contra ela e deu mais detalhes sobre o inchaço no rosto: “O que fizeram para mim foi uma maldade. Estragaram meu rosto. Botaram um óleo na minha cara. Não fizeram o que eu pedi. Eu tinha o rosto bonito, procurei para ficar mais bonita e acabaram fazendo isso por maldade. Não é fácil”.

“O que eu mais preciso no momento é de uma cirurgia. Eu já estou decidida, preparada a me operar, a enfrentar tudo”, concluiu.