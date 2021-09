Em anúncio rápido, Adriane Galisteu confirma saída de Medrado: "Vai entender"

RN Ronayre Nunes

Um curto vídeo da artista pedindo para sair foi mostrado ao público - (crédito: Reprodução/PlayPlus/RedeRecord)

O grande assunto desta quinta-feira (23/9) no reality A Fazenda 13 foi a possível desistência da rapper Fernanda Medrado, mas a Record decidiu não dar muita atenção ao ocorrido. Durante a transmissão ao vivo no fim da noite desta quinta, o reality dedicou apenas alguns segundos para tratar do tema.



A apresentadora Adriane Galisteu começou o programa falando sobre a roça do dia, e só depois do primeiro VT tratou do assunto Medrado. A loira pontuou que o reality era o sonho da rapper, mas que ela realmente optou pela desistência: “vai entender”. Então um curto vídeo da artista pedindo para sair foi mostrado ao público.

Entenda

A possível saída da rapper era alvo de forte especulação. A peoa, desde o meio desta semana, já tocou o sino (o sinal de desistência do programa) duas vezes, nesta quinta ocorreu a terceira. Na primeira vez, a artista não fez o procedimento correto, na segunda chegou a conversar com a psicóloga e desistiu — da desistência.

A treta desta quinta parece ter ocorrido com a participante Tati Quebra Barraco, já que existe um vídeo do que parece ser uma rusga entre as duas, mas isso ainda não é algo claro. Segundo os internautas, o PlayPlus (o streaming “ao vivo” do programa) teria cortado o áudio do momento em que Medrado estava na área do sino, logo não foi possível entender a decisão.