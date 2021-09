'Super Mario Bros' terá Chris Pratt na voz do herói e estreia em 2022

A Nintendo animou os fãs após anunciar que o filme de animação Super Mario Bros irá estrear no final de 2022 e terá Chris Pratt (Guardiões da galáxia) dublando o personagem principal. O anúncio foi feito pelo criador da série de games, Miyamoto Shigeru, durante o Nintendo Direct, evento digital de novidades da empresa.

Nas redes sociais, a novidade também foi compartilhada: "O filme Super Mario Bros. Animated Film chega aos cinemas na América do Norte em 21/12/22! Confira o elenco de voz para o próximo filme".

The Super Mario Bros. Animated Film movie is heading to theaters in North America on 12/21/22!



Check out the voice cast for the upcoming movie below