Cantora Thaeme e Fábio Elias anunciam o nascimento da filha, Ivy

VO Victória Olímpio

(crédito: Thaeme/Instagram/Reprodução)

A cantora Thaeme Mariôto anunciou o nascimento da filha Ivy, na madrugada desta quinta-feira (23/9). Nas redes sociais, a artista comemorou o momento e compartilhou as primeiras imagens da menina, ao lado do marido, Fábio Elias.

“A primavera chegou e, com ela, o nosso mais novo amor (e que amor!)… Só tenho a agradecer por todo carinho com a nossa família! #IvyChegou”, diz a legenda da publicação. O casal também tem outra filha, Liz, de 2 anos de idade.

Fábio também comemorou o momento: "Hoje recebemos mais uma benção de Deus com a chegada da nossa linda Ivy, através desta linda mulher e mãe Thaeme. É divino e mágico esta benção que as mulheres receberam de gerar uma vida dentro delas por 9 meses e terem seu corpo totalmente modificado nesse tempo".

"Mesmo passando por todas essas modificações e dores dilacerantes ao darem a luz, seja no parto normal ou cesariana elas cumprem com louvor o papel que Deus lhes deu. E mesmo depois de passarem por tudo isso, basta olharem para aquele serzinho que trouxeram ao mundo e a recompensa por tudo vem em uma explosão de amor imensurável", continuou.

Por fim, o novo papai agradeceu a esposa pela oportunidade: "Tenho todo o respeito do mundo por todas as mulheres que passam por essa experiência! Meu amor e meu respeito à minha esposa Thaeme por ter me dado mais esta alegria! Seja muito bem vinda minha filha, nossa linda Ivy e obrigado meu Deus pela benção de ser novamente pai".