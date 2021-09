Aos 90 anos, William Shatner, de 'Star Trek', é convidado para viagem espacial

VO Victória Olímpio

(crédito: History Channel/Reprodução)

William Shatner, ator mais conhecido pelo papel em Star Treck, ou Jornada nas estrelas, recebeu convite de Jeff Bezos, dono da Amazon, para viajar pela Blue Origin, empreitada espacial, que deve lançar uma segunda tripulação para fora da Terra — a primeira concluiu a missão no dia 20 de julho.

De acordo com o TMZ, o ator, de 90 anos, pode se tornar a pessoa mais velha a visitar o espaço caso aceite o convite. Atualmente, a marca é da aviadora Wally Funk, que tinha 82 anos quando fez o trajeto junto com Bezos e outros civis na primeira tripulação enviada ao espaço pela companhia do dono na Amazon.

Ainda segundo o site, a ida do ator será filmada para produção de um documentário. Acredita-se que ao ser convidado, Shatner não precisará desembolsar o valor do ingresso para a cápsula New Shepard, que custa US$ 28 milhões, cerca de US$ 146 milhões.