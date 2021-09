Hungria mostra lado romântico em novo single 'Jasmim'

VO Victória Olímpio

Hungria Hip Hop é conhecido e ganhou destaque por trazer nas letras, temas sociais importantes, ao falar da própria história de vida e de outras pessoas que passaram por grandes superações. Colecionando bilhões de visualizações no YouTube, e milhões de ouvintes nas plataformas de streaming musical, o rapper brasiliense decidiu se aventurar em um novo estilo ao lançar nesta sexta-feira (24/9) o single Jasmin.

Composta por ele, a música remete a um clima solar, onde se derrete em declarações e sonhos de uma vida a dois, com filhos e em um lugar no paraíso. A simplicidade da letra foi coberta por arranjos, já que o rapper chamou ninguém menos que Robertinho de Recife, produtor e guitarrista conhecido por trabalhar com nomes como: Phil Collen, Andy Summer, Xuxa, Elba Ramalho, Marisa Monte, entre outros.

Robertinho falou sobre a ideia da parceria: "o convite veio através do empresário do Hungria, Marcio Rolim. E eu falei, honestamente, que não conhecia o rapaz, mas fui me aventurando nas suas músicas e não tinha como não considerar esse menino como um rei. O trabalho dele é rico, com letras marcantes e comoventes, sempre muito esperto nas colocações de voz e arranjos. Topei com gosto".

"Mas a dúvida era: como introduzir minha assinatura em um trabalho que estava tão lindo? Foi então que sugeri de colocarmos a citara indiana, instrumento que traria para aquele trabalho tão intimista, mas tão rico, um toque ainda mais único. E foi assim que casamos algo tão legal. Hungria gostou demais e agora é só motivos para comemorar. Hoje falo para todos que Hungria é meu CD de cabeceira", finalizou.

Produção do clipe

Para o videoclipe, Hungria contou com o olhar talentoso de Fred Siqueira, diretor já acostumado a fazer trabalhos com o cantor. "Quando escutei a música pela primeira vez, senti o formato acústico, simples, orgânico, e percebi que o roteiro tinha que estar conectado com a natureza”, revela Fred.

O clipe foi gravado em Maresias, cidade paradisíaca do estado de São Paulo, repleta de natureza. A ideia principal, segundo o diretor, é mostrar a essência intimista de um casal, situações do dia a dia, como levantar da cama juntos, se observando, e até pequenas brigas por coisas sem importância. Tudo com uma estética limpa e leve, sempre prezando pela simplicidade.

"Jasmim para mim tem sido uma grande realização. É um estilo completamente diferente do que já fiz e com inspiração em um dos nomes mais importantes da nossa música brasileira, Alceu Valença. É um artista que cresci ouvindo, e é uma honra fazer um som com a mesma essência que ele leva no trabalho dele. Outra realização é ter o Robertinho produzindo esta música, um cara que tem uma visão gigante e comprou nossa ideia. Ansioso para ter a troca do público e sentir o que acharam”, finaliza Hungria.