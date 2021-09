Festival de Desenho Vivo lança, hoje, catálogo do evento deste ano

Evento contará com performance que homenageará o artista plástico Carlito Carvalhosa - (crédito: Reprodução Instagram)

O Festival Desenho Vivo lança, hoje, às 16h, com uma performance em homenagem ao artista plástico Carlito Carvalhosa, nos jardins do CCBB, o catálogo do evento realizado entre 7 de julho e 1 de agosto, no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília. A performance apresentará a obra Rio, inspirada diretamente em texto de Lygia Clark e mostrada uma única vez, no MoMA, em 2014.

Carlito é reconhecido na condição de um dos mais importantes criadores da arte contemporânea brasileiro. Ele morreu neste ano, vítima de câncer. Em 2014, ele recebeu convite para apresentar a performance Rio no Abby Aldrich Rockefeller Sculture Garden. Na ocasião, um texto de Lygia Clark, impresso em longa fita de tecido, foi lido de forma coletiva por todos os participantes do evento. A performance de hoje será comandada pela artista e assistente de Carlito, Carolina Veiga e contará com a presença de vários artistas que coordenaram os eventos presenciais do Festival Desenho Vivo, de convidados e do público. A entrada é franca.