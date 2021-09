Maria Rita fala sobre morte de Elis Regina: "Julguei a minha mãe"

VO Victória Olímpio

(crédito: Arquivo CB/D.A Press e Maria Rita/Instagram/Reprodução)

Maria Rita surpreendeu ao falar sobre a morte da mãe, Elis Regina, que faleceu em 1982, quando ela tinha apenas quatro anos. Durante participação ao programa Drag me as a queen, do canal E!, ela contou sobre não ter entendido a situação como as coisas aconteceram.

"Era confuso, porque eu não entendia o que era morrer. Achava que tinha acontecido alguma outra coisa. Achava que tinha alguma coisa errada, fora da ordem ali. Foi confuso também porque pintavam que estava tudo bem, normal, e isso alimentava minha sensação de confusão. Isso num viés de uma criança que perdeu a mãe cedo", contou.

A cantora explicou que após entender a situação, tornou-se ainda mais complicado lidar com tudo."Eu achava que ela tinha ido embora. Foi um negócio confuso até eu entender de fato. Aí depois foi a confusão de como ela morreu. Bagunçou a cabeça mais ainda, eu tinha uns 12 anos".

"Senti muita raiva, porque eu julguei a minha mãe. A forma como ela morreu não tá certo, todo mundo sabe que isso é errado. Tá em tudo quanto é anúncio de campanha de televisão, capas de revistas. Então entrei num conflito de 'como assim, isso aconteceu tão perto de mim', sabe? Até eu entender o que é. É sempre um processinho, com o tempo. Eu guardava muito, interiorizava muito", afirmou. O laudo médico de Elis Regina atestou que a cantora morreu em decorrência de uma "intoxicação exógena, causada por agente químico - cocaína mais álcool etílico". Familiares e amigos chegaram a contestar o laudo, afirmando que a cantora não tinha histórico de abuso de drogas.