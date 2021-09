Atriz de nova novela da TV Globo sofre agressões e denuncia transfobia

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

A atriz, modelo e cantora transexual Marcella Maia, que também é conhecida como A Maia, escalada para viver a Morte na próxima novela das 19h da TV Globo, Quanto mais vida melhor, fez uma denúncia nas redes sociais.

Marcella revelou que foi vítima de transfobia durante uma viagem à Porto Seguro, na Bahia, ela mostrou via stories do Instagram nesta quinta-feira (23/09), os hematomas deixados pelo agressor na região do pescoço, ombro e seio.



"Preconceito existe. Se cuidem. Sem chão. Sem forças. Tô viva", escreveu a atriz.



Na sequência, ela fez outra publicação. "Meu corpo não merece isso", disse.



Em um terceiro post, A Maia mostrou que fez um boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), na cidade turística.



A equipe da artista se posicionou na web, reforçando que se trata de um caso de transfobia.

"A assessoria de imprensa da Maia vem por meio deste, afirmar que a violência sofrida pela atriz na última madrugada do dia 22, em Caraíva, Bahia, trata-se de um caso de transfobia, e que algumas notas já foram publicadas na impressa", iniciou o comunicado.



"A Maia registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Porto Seguro, Bahia. O advogado da atriz foi contatado e o caso será levado a juízo. Em breve publicaremos uma nota pública com detalhes sobre o ocorrido", complementou.



"No mais, a atriz está segura no momento e todas as medidas legais estão sendo providenciadas. Obrigada pela preocupação de todes!", finaliza o texto, compartilhado nos stories.

Nova novela das 19h





Escrita por Mauro Wilson, Quanto mais vida melhor é o próximo folhetim inédito das 19h, da emissora carioca, com estreia prevista para 22 de novembro deste ano, no lugar da reprise de Pega pega.



Na trama, a Morte (Marcella Maia) deve receber no Céu os personagens de Giovanna Antonelli, Mateus Solano, Vladimir Brichta e Valentina Herszage, os protagonistas.

Paula, personagem de Giovanna é uma empresária que será a presidenta de uma empresa. Guilherme é um cirurgião plástico e será vivido por Mateus. Vladimir vai dar vida ao jogador de futebol Neném. E, por fim, Valentina Herszage interpretará uma artista que dança e canta, entretanto, ganha vida mesmo sendo golpista.



O quarteto sofrerão um acidente aéreo fatal, mas ganharão uma nova chance de viver ao chegar ao Céu. De acordo, com as informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.]