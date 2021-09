Programa de Faustão na Band já possui nome e terá dançarinas no palco

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Fausto Silva - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O apresentador Fausto Silva, que saiu da TV Globo de maneira abrupta, já está estabelecendo como será sua nova atração na Band. Segundo o site Notícias da TV, a partir de janeiro de 2022 o veterano comandará o Faustão na Band, nome da sua nova atração de estreia.

Na nova emissora, o veterano irá enfrentar uma maratona e irá ao ar de segunda a sexta, das 20h30. Outras novidades do projeto devem ser divulgadas no próximo dia 30 de outubro, quando a emissora apresentará a programação para o mercado publicitário. O nome da atração de Fausto foi divulgado em primeira mão pelo colunista Flávio Ricco, do R7.

A Band também está estudando finalizar a produção do telejornal Band Notícias, que vai ao ar às 22h, visando dar mais espaço para o programa de Fausto. A ideia é que o horário seja para shows, como de Johnny Saad. A emissora pretende fazer um conteúdo forte para competir com outras emissoras no horário nobre.

#FaustãoNaBand vai ser o nome do programa de Faustão na Band, que estreia em Janeiro com exibição diária das 20h30 às 22h45 logo depois do "Jornal da Band" pic.twitter.com/OjVOBDQVRr — Portal Mundo da TV????????? (@PortalMundoDaTV) September 24, 2021

De acordo com informações adiantadas pelo Notícias da TV, o novo programa de Faustão terá o apresentador à forma antiga: sem tantos formatos comprados e com mais improvisação no palco. Um dos quadros que serão revividos é o Pizza do Faustão, que não era mais feito na Globo. Vale lembrar que as dançarinas continuarão com o apresentador, como por exemplo a ex-Miss Brasil, Júlia Gama.



Band define nome do novo programa do Faustão https://t.co/JEHErYxRgJ pic.twitter.com/JLzFLAl1VG — Pupa Dias (@Pupa_Dias) September 24, 2021

Grande parte da equipe do programa global acompanhou o apresentador para a Band. Em janeiro deste ano, Faustão decidiu deixar a empresa onde trabalhava desde 1989. No final de abril, o comunicador fechou um contrato de cinco anos com a Band, emissora que o projetou nacionalmente nos anos 1980.