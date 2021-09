Arlindinho fala sobre vício do pai em drogas: 'eu sempre soube'

JM João Mello - Especial para o Uai

Arlindo Cruz e seu filho, Arlindinho - (crédito: Reprodução/Instagram)

O músico Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, falou abertamente pela primeira vez sobre o problema do pai com drogas. Arlindo, segundo o filho, estava limpo da cocaína há um bom tempo quando sofreu um AVC, em 2017. A entrevista foi para o jornalista Rica Perrone, em seu canal do youtube.



"A gente estava com uma turnê juntos, ele estava feliz por estar me lançando, me colocando nos grandes palcos, passando o bastão mesmo. A (turnê) Dois Arlindos era porque ele queria que as pessoas me conhecessem como artista. Ele estava feliz, estava se tratando, já há alguns meses sem usar drogas", contou Arlindinho.

Tanto pai como o filho nunca tocaram no assunto em público, por conta da irmã de Arlindinho, que sabia do problema do pai desde muito jovem: "Eu sempre soube. Ele me contou quando eu tinha, sei lá, 11 ou 12 anos. Eu peguei aversão a drogas. Trato bem todo mundo, até quem usa, mas eu não uso. Minha vibe é completamente outra. (...) Não sou o caretão. Eu bebo cerveja, já fumei maconha uma vez ou outra na vida. Não fumo, mas já fumei. Com os amigos, antes de entender esse universo. Mas depois passei a escolher o que eu quero e o que eu não quero para a minha vida", disse o músico.

Arlindinho em entrevista para Rica Perrone (foto: Reprodução/Youtube) (foto: Reprodução/Youtube)

Arlindinho foi bem sincero com relação aos efeitos da cocaína em seu pai e disse que, apesar do uso abusivo, a droga nunca alterou o tipo de pessoa que Arlindo era para os outros: um homem bom e preocupado com o bem-estar de sua família. "Meu pai só fez mal para ele. Ele fez bem para todo mundo. Nunca tratou ninguém com indiferença. (...) Com todas as loucuras dele, teve pensamento com a família. Comprou imóveis, conseguiu minimamente manter a família dele digna", disse o filho.

Arlindo completou recentemente 63 anos e vive com sequelas do AVC, que lhe tiraram precocemente dos palcos. Confira a entrevista completa: