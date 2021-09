O mistÃ©rio da coruja

R » Rafaela Martins

Nada como uma caminhada ao ar livre para a beleza da natureza vir à tona. Em um dia comum para Paula França, na 109 Norte, algo fugiu do padrão e despertou a curiosidade da pedagoga: um ninho de coruja-buraqueira. Durante a pandemia, com todas as limitações de ir e vir, ela encontrava paz e bem-estar ao fazer caminhadas com seu pai. Ao bater o olho em uma coruja macho e uma fêmea, eles passaram a observar o comportamento dos animais, que moravam em uma árvore da quadra. Paula conta que sem motivo aparente, a fêmea não deixava mais os pedestres passarem pela árvore normalmente, como acontecia.

Isso gerou curiosidade e inquietação na escritora. “Eu e meu pai vimos essa família de corujas e de repente, elas mudaram de comportamento. A fêmea estava muito reativa, e meu pai começou a desconfiar que poderia ter filhos. Eu gosto muito de fotografia e sempre fotografei animais. Então, com o zoom da minha câmera, consegui acompanhar o processo que durou mais de 30 dias, mesmo de longe”, disse Paula. Assim nasceu o livro infantil A coruja buraqueira, por meio da vivência e experimentação de uma mulher apaixonada pelos animais, e que teve a paciência de acompanhar o desenvolvimento de quatro filhotes de coruja.

O compilado de páginas é um projeto de incentivo à leitura, que ensina sobre os hábitos das corujas mais abundantes do Brasil. É completamente ilustrado, tem 32 páginas coloridas, com objetivo de atrair o público infantil, sendo indicado para crianças de até oito anos. A proposta, além de incentivar a leitura, é conscientizar a comunidade local de Brasília a conhecer mais sobre a espécie, pois entender os animais permite que possamos cuidar melhor da natureza e conviver de forma harmônica. A escritora revela que seu desejo é ensinar às crianças amor e respeito pelos animais.

“Estou muito empolgada com o lançamento, na expectativa de conseguir alcançar o coração das crianças e dos pais, tendo em vista o incentivo à leitura e o despertar do cuidado e carinho com a natureza e animais. No livro, conto como essa família de coruja se expandiu, as características dos filhotes e todo o processo que foi muito emocionante.”

Por meio da rede social Instagram, Paula contratou a ilustradora Nina Ramos para dar cor e vida aos personagens. Agora, com o livro impresso e tudo pronto para iniciar a distribuição, a escritora sente que está na hora da corujinha encontrar outros lares além do buraco sob a árvore.

Lançamento

Até o sonho virar realidade, a escritora precisou da ajuda de familiares e amigos para arrecadar dinheiro. De forma independente, a pedagoga confeccionou o livro, escreveu a história, fotografou o processo de nascimento dos filhotes de coruja e agora está pronta para compartilhar com os brasilienses interessados em cultura e arte.

A obra — A coruja-buraqueira — é uma parceria com a editora França e Freitas e estará disponível para venda a partir de hoje, na quadra 109 Norte, a mesma onde mora a família. Essa foi a maneira que Paula encontrou de homenagear e materializar o que está no papel.

Seguindo os protocolos de segurança contra a covid-19, o evento ocorrerá de 16h30 às 18h30, em formato drive-thru. Quem não puder comparecer, pode comprar o livro pelo site www.editorafef.com ou entrar em contato pelo WhatsApp (61)98224-7100 e fazer o pedido.



Preços

• Livro em Português - R$39,99

• Livro em Inglês - R$39,99

• Kit Coruja-Buraqueira: Livro em Português + Livro em Inglês +

Cartela de Adesivos + 2 Marcadores de página - R$69,99.

Para saber mais acesse o instagram: @livroinfantilcorujaburaqueira