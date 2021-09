Dunkin’ Love Day: campanha arrecada recursos para instituições de caridade

RN Ronayre Nunes

Ano passado, a campanha ajudou a pequena Kyara Lis - (crédito: Divulgação/Dunkin' Donuts)

Neste sábado (25/9), as lojas Dunkin’ realizarão a campanha Dunkin’ Love Day. A ação destinará os recursos arrecadados com a venda de um donut especial (o de coração) para as instituições Abrace (Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias) e OVG (Organização das Voluntárias de Goiás).



Este é o segundo ano da campanha. Em 2020, o objetivo da ação foi ajudar a pequena Kyara Lis, diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME), uma doença degenerativa rara. O dinheiro arrecadado com o donut de coração foi doado para o tratamento.

Vale lembrar que a empresa retornou a capital em 2015. Atualmente, a marca já conta com 19 lojas no Distrito Federal. A Dunkin’ foi fundada em 1950 por William Rosenberg em Quincy, Massachusetts, nos Estados Unidos.