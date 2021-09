SP promove 12 horas de programação cultural online neste sábado

AB Agência Brasil

(crédito: Diego Bresani/Divulgação)

Uma maratona de música, artes cênicas e cultura urbana está sendo realizada hoje (25) na idade paulista como parte da ViradaSP Online 21. A programação é transmitida online, gratuitamente, por 12 horas seguidas, pela plataforma Cultura em Casa. As atividades começaram ao meio-dia e serão encerradas à meia-noite.prosseguem até meia-noite.

A ViradaSP Online terá shows especiais do rapper Rael, da cantora Adriana Moreira e do compositor Gabriel Moura, que foram gravados no Teatro Sérgio Cardoso especialmente para o evento. Entre os destaques também está o quadro Rolando Prosa, que será apresentado pelo contador de histórias, apresentador, ator e cancioneiro Rolando Boldrin.

A apresentação do evento está a cargo da cantora Ellen Oléria e do compositor Luiz Ramalho.

A edição do evento é promovida pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo em parceria com a cidade Mogi das Cruzes, que se soma a mais 19 municípios do estado que já realizaram ou ainda vão realizar o evento em parceria com o governo estadual neste ano de 2021.

"A Virada SP é uma iniciativa de ampliação do acesso à cultura e de formação de público que valoriza a diversidade e a qualidade", disse Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. "O objetivo é ressaltar o papel estratégico das expressões artísticas para a promoção do desenvolvimento humano e econômico de todas as regiões do estado."