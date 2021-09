Thaisa Carvalho, namorada de Fiuk, dá detalhes sobre romance: 'Apegados'

PU Portal UAI

(crédito: (foto: Reprodução/Instagram))

Thaisa Carvalho, namorada de Fiuk, falou em entrevista sobre o relacionamento com o artista. A influencer, que tem 23 anos, revelou que é fã do ator desde 2009 e que o viu pessoalmente em 2012, quando entrou em seu camarim para tirar fotos com ele.



Segundo a modelo, na época ela achava ser “impossível” namorar o famoso.

"Achava distante e impossível. Continuo sendo fã e admirando ele como artista. Mas, hoje, também o admiro como homem e como namorado. Sou fã do Fiuk e namorada do Filipe", disse Thaisa em entrevista à revista Quem.

A influenciadora também contou que começou a se interessar por astrologia por causa do ex-BBB.

"Não entendo tanto quanto ele. Ele que fez meu mapa astral, inclusive, pois eu nunca tinha feito. Somos os dois escorpianos", disse.

Ela também revelou que o casal não consegue ficar muito tempo distante: "Somos muito apegados. Dois dias longe já é difícil para nós, viu... O importante é que um apoia o outro no trabalho e isso ajuda muito".