Luisa Mell desabafa após marido ter supostamente autorizado cirurgia sem seu consenso

Luisa Mell desabafou, nesta segunda-feira (27/9), durante uma live em seu Instagram, sobre a violência médica que contou ter sofrido, quando foi submetida a uma lipoaspiração em suas axilas sem sua permissão.

A influencer digital chorou ao relembrar o sofrimento que vem passando e chegou a dizer que não consegue continuar a viver assim e que pensou em tirar a própria vida.

“Desculpa, precisava falar para vocês, porque eu só penso em morrer nos últimos tempos. Deus me livre! Mas eu tenho filhos, eu tenho meus bichos, mas eu não quero viver assim”. A influencer pediu desculpas aos fãs por estar nesse estágio de emoção e disse que o post foi para que ninguém mais passe por isso.

Luisa terminou seu casamento com Gilberto Zaborowsky, após 10 anos, em junho deste ano. O empresário autorizou um procedimento estético em Luisa sem que ela soubesse. A protetora dos animais foi até a clínica fazer um procedimento pouco invasivo, quando acordou da anestesia descobriu que foi submetida a uma cirurgia de lipoaspiração nas axilas.

O médico justificou o procedimento dizendo que o Gilberto teria autorizado.

Durante a semana, em suas redes sociais, Luisa falou sobre o perdão: “Sempre tive facilidade em perdoar. Até esqueço o que me fizeram. Achava uma qualidade. Mas este ano não. Como perdoar se a dor ainda é viva? Tive o ano mais triste da minha vida. Ainda estou lutando para sobreviver ao horror que me fizeram. Como vou conseguir perdoar se ainda dói tanto? Se ainda choro quando me olho? Destruíram meu amor próprio porque eles achavam que eu podia ficar melhor. Faz 9 meses que vou em médicos tentando achar uma solução, como vou conseguir perdoar?”

“Perdoar, não é deixar de punir, nem cobrar alguém. Aliás, não é sobre o outro. (…) Por isso nossos sábios nos ensinam que se o homem perdoar a quem o magoou, se mostrar benevolência e generosidade para com o seu semelhante, os céus vão tratá-lo da mesma forma. Aproveito e peço perdão a todos que magoei. E que sejamos todos inscrito”, concluiu a influencer.

Se você está passando com alguma situação semelhante, procure ajuda:

O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, email e chat 24 horas todos os dias.