Curtindo Paris, Jojo Todynho assiste a jogo de Neymar e tieta ídolo francês

Conhecendo a França e convidada para debutar na Semana de Moda em Paris, Jojo Todynho prestigiou Neymar nesta terça-feira (28/09) em um jogo do PSG pela Liga dos Campeões da Europa. A cantora foi pé quente e assistiu o brasileiro e seus companheiros vencerem o Manchester City por 2 a 0.



"Gente, se é emocionante assistir ao jogo de casa, imagina daqui, pessoalmente", disse Jojo. Com ela, estavam Leo Picon e sua irmã, Jade, apontada como o novo affair de Neymar . Ao final do jogo, Todynho tietou o brasileiro e o astro francês Kylian Mbappé , um dos craques do PSG.

Depois da partida, a campeã de A Fazenda 12 se produziu para cutir uma balada na capital francesa, com direito a palhinha do seu sucesso Que Tiro Foi esse. Jojo pisou em Paris no sábado e vem fazendo o roteiro pelos principais pontos da metrópole, como a Champs Elysé.

Na companhia do amigo e influenciador, Danilo Faro, Jojo esteve já no sábado na festa da grife Jean Paul Gaultier, da qual fez a campanha do perfume no Brasil. "Não posso perder um take dessa cidade. estou apaixonada. Merci", disse ela, feliz, em seus stories.