Meus Prêmios Nick 2021: confira os looks, prêmios e banhos de slimes

HM Helena Mandarino Dornelas

A Nickelodeon realizou na última terça-feira (28/9) a 22ª edição dos Meus Prêmios Nick. O evento, neste ano apresentado por Bianca Andrade e Fred, premiou indicados de 22 categorias após voto popular pelo site e pelas redes sociais

O evento celebra personalidades do momento e os favoritos dos jovens em várias categorias.



A edição deste ano entrou para o Guinness World Records após registrar a maior quantidade de votos públicos por um programa infantil de premiação, sendo 513.183.993 votos.



Vários famosos como Dilsinho, Eliana, Lucas Silveira, Manu Gavassi e a Pequena Lô passaram pelo Tapete Laranja do evento.





No palco, Fred chegou direto da piscina de slime. Logo depois ele trocou de roupa e colocou um terno rosa combinando com Bianca Andrade. Ao longo da noite, o casal usou cinco looks.

Além dos apresentadores da noite, diversas celebridades também foram surpreendidas pelo tradicional banho de slime. Eliana, Lucas Silveira, Karen Jonz e Pequena Lô receberam a gosma verde no palco.



Ao longo da noite, Manu Gavassi subiu ao palco e apresentou uma música inédita que fez em homenagem a irmã Catarina. “Essa música eu dedico para a minha irmã Catarina e para todas as Catarinas que estão assistindo a gente”.





Quem também se apresentou foi Dilsinho, que cantou a música Hollywood, e depois voltou ao palco com o grupo BFF Girls para cantar Saudade de Você.





Confira as categorias e os seus vencedores:





Artista de Tv feminina:

Flavia Pavanelli, As Aventuras de Poliana #FlaviaPavanelliTV

Isis Valverde, Amor de Mãe #IsisValverdeTV

Tata Werneck, Lady Night #TataWerneckTV (Vencedor)

Maisa, Programa da Maisa #MaisaTV



Artista de TV masculino:



Tiago Leifert, Big Brother Brasil #TiagoLeifertTV

Igor Jansen, Além do Filtro #IgorJansenTV

Rafael Portugal, Big Brother Brasil #RafaelPortugalTV

Celso Portiolli, Domingo Legal #CelsoPortiolliTV (Vencedor)



Programa de tv brasileiro favorito:



DPA, Gloob #DPA

Domingo Legal, SBT #DomingoLegal (Vencedor)

Eliana, SBT #Eliana

Programa da Maisa, SBT #ProgramaDaMaisa

Programa da nick favorito:

Danger Force #DangerForceNick

The Loud House #TheLoudHouseNick

Bob Esponja #BobEsponjaNick (Vencedor)

Club 57 #Club57Nick



Desenho animado favorito:



Miraculous - As Aventuras de Ladybug, Gloob #Miraculous (Vencedor)

Bob Esponja, Nickelodeon #BobEsponja

My Little Pony, Discovery Kids #MyLittlePony

Irmão do Jorel, Cartoon Network/Netflix #IrmaoDoJorel



Filme do ano:



Luca #Luca

Cruella #Cruella

Kally’s Mashup: Um aniversário muito Kally! #KallysMashupOFilme (Vencedor)

Pais em dobro #PaisEmDobro



Ícone fashion:



Juliette #JulietteFashion

IZA #IZAFashion

Jordanna Maia #JordannaFashion

Manu Gavassi #ManuFashion (Vencedor)



Inspiração do ano:



Maju Coutinho #MajuCoutinho

Rayssa Leal #RayssaLeal (Vencedor)

Pequena Lo #PequenaLo

Gloria Groove #GloriaGroove

Ship do ano:

Fefe e Walker #FefeEWalker

Zé Felipe e Virgínia #ZeEVirginia

Maria Clara Garcia e Luccas Abreu #MariaClaraELucasAbreu

Manu Gavassi e Jullio Reis #ManuEJullio (Vencedor)



Ídolo revelação:

Maria Clara Garcia #MariaClaraGarciaRevelacao

Fefe #FefeRevelacao

Vivi #ViviRevelacao

Vittor Fernando #VittorFernandoRevelacao (Vencedor)



Challenger do ano:

Peixinho #Peixinho

Vittor Fernando #VittorFernando (Vencedor)

Vanessa Lopes #VanessaLopes

Virginia #Virginia



Youtuber + cool

Enaldinho #EnaldinhoYT

Planeta das Gêmeas #PlanetaDasGemeasYT

Joãozinho #JoaozinhoYT (Vencedor)

Luiza Parente #LuizaParenteYT



Criador genial

Juliette #JulietteCriadora (Vencedora)

Any Gabrielly #AnyGabriellyCriadora

Pietro Guedes #PietroGuedesCriador

Luiza Parente #LuizaParenteCriadora



Gamer mvp



Babi #Babi (Vencedor)

Malena #Malena

Nobru #Nobru

Tazer Craft #TazerCraft



Instapets



Plínio da Anitta #Plinio (Vencedor)

Mia da Bruna Marquezine #Mia

Pudim do Marcos Mion #Pudim

Gisele Pinscher da Luísa Sonza #GiselePinscher



Artista musical favorito



IZA #IZA

Manu Gavassi #ManuGavassi (Vencedor)

Zé Felipe #ZeFelipe

Anitta #Anitta



Fandom do ano



Army, BTS #Army (Vencedor)

Uniters, Now United #Uniters

Cactos, Juliette #Cactos

Blinks, BLACKPINK #Blinks



Hit nacional favorito



“Ainda Bem Que Chegou”, Vitor Kley #AindaBemQueChegou

“Girl From Rio”, Anitta #GirlFromRio (Vencedor)

“Morena”, Luan Santana #Morena

“Eu ft. Você”, Melim #EuFeatVoce



Hit internacional favorito

“Butter”, BTS #Butter (Vencedor)

“Love Shot”, EXO #LoveShot

“Lean On Me”, Now United #LeanOnMe

“Tan Enamorados”, CNCO #TanEnamorados



Challenge hits do ano

“Another One Bites the Dust” #AnotherOneBitesTheDust

“good 4 u”, Olivia Rodrigo #good4uChallenge

“Quando o Grave Bate Forte”, Alok, GBR, Don Juan #QuandoOGraveBateForte

“Permission to Dance”, BTS #PermissionToDance (Vencedor)



Grupo musical favorito



BTS #BTS (Vencedor)

NOW UNITED #NOWUNITED

BLACKPINK #BLACKPINK

CNCO #CNCO



Clipe do ano

“Lean On Me”, Now United #LeanOnMeClipe

“good 4 u”, Olivia Rodrigo #good4uClipe

“Butter”, BTS #ButterClipe (Vencedor)

“Willow”, Taylor Swift #WillowClipe



