Andressa Urach anuncia 'retorno' de nome que usava quando fazia programa

Após anunciar o fim de sua relação com Thiago Lopes na última semana, a modelo e ex- Fazenda Andressa Urach disse que o nome que usava na época em que se prostituía, Ímola, “voltou”.

Em publicação feita no Instagram na manhã desta quarta-feira (28/9), Urach fez o anúncio e ainda avisou que estará em uma boate de entretenimento adulto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

“Aviso: A Imola voltou! Vejo vocês no Gruta Azul”, escreveu ela na publicação.

Também nesta quarta, Andressa publicou diversos stories mostrando algumas mudanças que fez no visual. A modelo fez os cílios, cabelo e maquiagem e avisou que está “pronta para arrasar”.

A coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, divulgou nesta quarta-feira detalhes sobre a separação de Andressa Urach e Thiago Lopes , de quem ela está grávida. Segundo a colunista, a modelo estava vivendo uma relação abusiva com o empresário.