2ª edição da Feira Literária de Tiradentes acontece em outubro presencialmente

De 14 e 17 de outubro, a cidade de Tiradentes promove a segunda edição de sua feira literária - (crédito: Divulgação)

Pelo segundo ano consecutivo, a cidade de Tiradentes (MG)é palco de sua própria festa da literatura, a Feira Literária de Tiradentes (FLITI). O evento acontece entre os dias 14 e 17 de outubro e é uma oportunidade para a população e para os visitantes conhecerem as novidades editorais e dialogar com autores reconhecidos, além de participarem de atividades lúdicas e literárias para todas as idades. Ao todo, são 50 autores convidados.

Na edição do ano passado, a feira homenageou os 40 anos do Menino Maluquinho. Este ano, as condecorações estão destinadas à escritora infantojuvenil Paula Pimenta e ao ilustrador Roger Melloo.

Paula abordará questões sobre sua trajetória como escritora até o processo de publicação. O outro homenageado, Roger Mello, apresentará seu último livro Enreduana. Virtualmente, também participa da Fliti a jornalista, escritora, repórter e apresentadora Thalita Rebouças. A autora lança o quarto livro da tetralogia Confissões, a obra Confissões de Um Garoto Inteligente, Purpurinado e Intimamente Discriminado.

Das 10h às 20h estão previstos momentos para autógrafos, lançamentos de livros, encontros com os autores, oficinas de leitura, ciclos de palestras, contação de histórias, apresentações culturais e eventos artísticos.

Antes do início do evento, estarão disponível na cidade o Ônibus-Biblioteca. A biblioteca sobre rodas visitará comunidades escolares, como a Escola Municipal João Pio, no Bairro Água Santa, Escola Municipal Prof. Alice Lima Barbosa, no Bairro Santíssima Trindade e a Pré-escola Municipal Padre Lourival, no Bairro Várzea. Os estudantes terão acesso a um acervo com 2.000 livros. O veículo funcionará como um espaço de leitura e empréstimo de livros para os alunos da rede pública de ensino e para os moradores da região,tudo isso de maneira gratuita.

Sobre os homenageados

Paula Pimenta - escritora brasileira principalmente conhecida por suas séries de livros "Fazendo Meu Filme", lançado em 2008 e "Minha Vida Fora da Série". Natural de Minas, onde mora, se formou em Publicidade pela PUC (MG) e iniciou sua carreira como escritora, com obras voltadas para o público adolescente. E 2001, lançou seu livro de poemas "Confissões". Também foi colunista na revista Veja e no jornal O Tempo.

Roger Mello - Escritor, dramaturgo e ilustrador, Roger nasceu em Brasília e foi vencedor do Prêmio internacional Board on Books for Young People (IBBY), considerado o Prêmio Nobel da literatura infantojuvenil, entre outros prêmios na sua trajetória. Formado pela Escola Superior de Desenho Industrial, Roger iniciou sua carreira no desenho animado, ao lado de Ziraldo, na Zappin.