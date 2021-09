Maluma nega romance com Kim Kardashian: "bons amigos"

RN Ronayre Nunes

Cantor alegou apenas uma amizade com a irmã Kardashian - (crédito: Reprodução/Instagram/@Maluma)

Marcando presença em festas e sorridentes um para o outro, não demorou até fãs e internautas começarem a especular sobre uma possível relação entre o cantor colombiano Maluma e a influencer Kim Kardashian. Mas na última terça-feira (28/9), em uma entrevista para a revista L’Officiel Hommes, o cantor negou os boatos.



“Nem sei . Nós estivemos juntos no desfile da Dior (em 2019). Eu a conheci lá pela primeira vez. Eu também estava lá com Kourtney. Depois as pessoas só começaram a falar sobre isso. Não sei por que começaram a perguntar isso”, declarou o cantor.

“Não falamos muito, mas sim, somos bons amigos e sempre desejamos o melhor um para o outro”, completou Maluma.

O desfile da Dior, entretanto, não foi o único lugar em que Kim e Maluma foram flagrados trocando sorrisos. Em abril de 2021, os dois também foram vistos em uma boate em Miami.

Logo depois, em junho, Kim comentou sobre o artista durante o reunion de Keeping up with the Kardashians. “Eu o vi algumas vezes, sempre em Miami. Ele é um cara tão legal”.

Em um dos grandes divórcios do ano, Kim se separou de Kanye após uma relação de sete anos e quatro filhos.