Britney está livre! Juíza suspende tutela de Jamie Spears após 13 anos

Finalmente, a princesa do Pop, Britney Spears, de 39 anos, poderá comandar a vida pessoal, financeira e profissional. A decisão da juíza Brenda Penny, do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, anunciada nesta quarta-feira (29/9), atende ao pedido da artista em suspender imediatamente a tutela do pai, Jamie Spears, função que desempenha desde 2008. As informações são do Buzzfeed News.

A magistrada nomeou o contador público John Zabel para supervisionar as finanças da artista temporariamente. De acordo com os advogados, é provável que a juíza encerre a necessidade de Britney ter uma tutela.

“Britney Spears merece acordar amanhã sem o pai como seu conservador”, argumentou seu advogado, Mathew Rosengart, no tribunal na quarta-feira, antes da decisão da juíza.

A cantora termina vitoriosa a trajetória cruel que teve de percorrer para recuperar a independência devida do pai, após viver momentos cruéis de privação de liberdade e desejos.

A corrida judicial familiar se tornou pública em 23 de junho, quando Britney Spears veio à público, pela primeira vez, para falar sobre uma "exploração" que vive há 12 anos. De acordo com ela, o pai e a família sempre mantiveram restrições pessoais e excesso de trabalho.

Relatos como ser dopada com lítio, ser obrigada a realizar turnê e também ser obrigada a utilizar DIU para não engravidar, sendo proibida de retirar, são apenas alguns dos informados por Britney.

Em 12 de agosto, Jamie Spears enviou ao tribunal documentos em que afirmava que estava disposto a passar a tutela para outra pessoa, em uma transição “ordenada”. No entanto, a filha entrou com o pedido para que a tutela fosse encerrada imediatamente, para que o pai não tivesse mais poder até mesmo para tentar extorqui-la no processo.

Internet comemora decisão

Além dos fãs estadunidenses que se reúniram em frente ao tribunal com cartazes pedindo a liberdade da cantora, os brasileiros também fizeram intenso movimento nas redes sociais pela causa. Com a decisão, não faltaram tuítes para comemorar a conquista. Confira:

