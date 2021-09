Artista japonês Takao Saito, criador do mangá 'Golgo 13', morre aos 84 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: JIJI PRESS / AFP)

Takao Saito, artista de mangá conhecido pela criação da série de quadrinhos Golgo 13, uma das mais famosas do Japão, morreu aos 84 anos. De acordo com a France Presse, apesar da informação ter sido anunciada apenas nesta quarta-feira (29/9), o falecimento ocorreu na última sexta-feira (24/9) devido a um câncer no pâncreas.

O artista nasceu em 1936, em Wajayama, no oeste do Japão. Em 1955 criou o primeiro mangá, intitulado Baron Air. Após sucesso da outra obra, Tufão Goro, de 1960, Saito se mudou para Tóquio e criou a própria produtora. Ele também é um dos fundadores da "gekiga", gênero realista de mangá voltado para adultos.

Shogakukan, editor da antológica revista Big Comic, que publica a Golgo 13, lamentou a perda: "Oferecemos nosso sincero respeito pelas conquistas do sr. Saito e oferecemos nossas mais sinceras condolências. Esperamos continuar Golgo 13 em cooperação com sua equipe, de acordo com seus desejos".