Bruna Marquezine evita encontro com Neymar durante semana de moda em Paris

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Bruna Marquezine (foto: Reprodução/Twitter))

Bruna Marquezine viajou até a França para participar da Semana de Moda de Paris, uma das mais importantes para o nicho da moda. Muitos internautas esperavam que a atriz encontrasse com Neymar Jr , seu ex que reside no país atualmente.



O maior evento da Fashion Week francesa ocorreu no dia do desfile da grife Balmain , na noite desta última quarta-feira (29/09). Todas as brasileiras famosas, que viajaram até a Europa para curtir a semana, estavam lá. Sasha , uma das melhores amigas de Marquezine , foi com o marido. Mas Bruna preferiu prestigiar o lançamento da coleção de outra designer, chamada Amina Muaddi .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)





Neymar estava acompanhado de oito amigos e segundo o jornal Extra , Bruna preferiu evitar se encontrar com o jogador, já que ela e os amigos do craque apenas se " suportavam " na época do relacionamento, como indica o informativo.

Próximo ao atleta estava a influenciadora Jade Picon , que terminou recentemente seu relacionamento com João Guilherme . Neste mês, a mídia chegou a cogitar um possível affair entre os famosos, enquanto Ney estava se relacionando com Bruna Biancardi .