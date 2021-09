Xuxa Meneghel critica Zé Neto por promessa com animal: "Leva nas costas"

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Xuxa Meneghel criticou nesta quarta-feira (29/09), o cantor Zé Neto , da dupla com Cristiano , após ele decidir pagar uma promessa partindo em romaria em cima de um burro de Londrina , no Paraná , até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida , no interior de São Paulo . O artista fará um percurso de 300 km em cima do animal.

A apresentadora comentou uma publicação de Luisa Mell , que mandou um recado reto e direto ao artista.



"Leva ele o bichinho nas costas. Aí, sim, é pagar promessa", escreveu Xuxa no post em que a ativista fala para Zé Neto usar sua influência e seus milhares de seguidores para fazer ações em prol dos animais.



"Me mandaram um vídeo do Zé Neto falando que vai rezar por mim. Bom, primeiro, obrigada Zé Neto por rezar por mim. Eu também vou rezar por você, do fundo do meu coração mesmo, para que você realmente entenda as minhas palavras. Eu até acredito que você está com veterinários e trocando de bichos, mas você tem ideia do seu poder? De quantas pessoas você influencia? De quantas pessoas vão ver o que você fez e vão querer fazer igual e vão maltratar o bicho?", questionou a ativista da causa animal e apresentadora .

“Então, da próxima vez que você fizer uma promessa, eu tive uma ideia melhor: Que tal você usar tudo isso, esse poder, dinheiro e fama, para ajudar os animais, ajudas as pessoas. Se você quiser inclusive visitar os cavalos que eu resgato de romarias que ficam em condições terríveis vai ser muito bacana. Então estamos aqui, eu rezando por você, para você entender as minhas palavras, e você rezando por mim, para me ajudar. Sim, eu estou precisando também”, finalizou.

Após a repercussão negativa, Natália Toscano , mulher de Zé Neto se pronunciou no Instagram sobre as críticas e chegou a rebater Luisa , afirmando que é feito um rodízio com os animais.

“Há mais de 30 anos, cavaleiros vão até Aparecida do Norte e esta não é a primeira vez que ele vai. Já é o terceiro ou quarto ano. É muito fácil apontar o dedo e falar de maus tratos aos animais. Sempre vão dois ou três caminhões. Eles não andam todos os dias. Esse caminho tem menos de 40 quilômetros e fazemos em sete dias. Então, é realizado de forma bem espaçada”, explicou.



"Graças a Deus a gente tem condição de montar uma estrutura para isso acontecer, porque você imagina, há 30 anos não tinha essa estrutura. Hoje tem. Tem veterinário, tem medicações de tudo que é possível acontecer com o animal, pra que a gente possa cuidar dele. Às vezes, pisa numa pedra e machuca a pata. Isso pode acontecer até dentro do pasto".

Natália Toscano

