Pai de Britney Spears, sobre decisão da Justiça de afastá-lo da tutela: 'Erro'

AE Agência Estado

Britney Spears e seu pai, Jamie - (crédito: Divulgação)

O pai de Britney Spears, Jamie Spears, se pronunciou pela primeira vez desde que foi retirado da tutela judicial com a qual controlava a vida de sua filha há 13 anos. A decisão aconteceu nesta quarta-feira, 29, em um tribunal de Los Angeles.

A suspensão de Jamie Spears tem efeito imediato. Ele será substituído por um tutor provisório "no melhor interesse" de Britney Spears, decidiu a juíza Brenda Penny. "Acredito que a suspensão atende aos melhores interesses do conservador. A situação atual é insustentável", disse a magistrada.

Uma nota emitida pela advogada de Jamie, Vivian Thoreen, e reproduzido pelo site Variety, afirma que foram as decisões do pai da artista que a ajudaram a se "reerguer na carreira e restabelecer um relacionamento com seus filhos".

"O sr. Spears ama sua filha Britney incondicionalmente. Por 13 anos, tentou fazer o que era melhor para ela, como tutor e como pai. Isso começou com a concordância em servir como seu tutor, quando ela voluntariamente escolheu esta opção", diz o texto.

Segundo a advogada, Jamie Spears precisou "morder a língua" para não responder aos "ataques falsos, especulativos e infundados a ele", que acarretaram no "resultado da audiência de ontem ainda mais decepcionante e, francamente, uma perda para Britney".

O pai da cantora afirma que a decisão foi um erro do tribunal. "Respeitosamente, o tribunal errou ao suspender o sr. Spears, e colocar um estranho em seu lugar para administrar a sua propriedade e estender a mesma tutela que Britney implorou ao tribunal para que fosse encerrada".

A nota alega ainda que foi Jamie quem pediu ao tribunal para encerrar imediatamente a tutela. "Apesar da suspensão, o Sr. Spears continuará a zelar pelos melhores interesses de sua filha e a trabalhar de boa fé para uma resolução positiva de todas as questões", concluiu Vivian Thoreen.

Leia na íntegra o comunicado da advogada de Jamie Spiers

"Sr. Spears ama sua filha Britney incondicionalmente. Por treze anos, ele tentou fazer o que era melhor para ela, seja como conservador ou como pai. Isso começou com a concordância em servir como seu tutor quando ela voluntariamente optou por esta opção.

Isso incluiu ajudá-la a reviver sua carreira e restabelecer um relacionamento com seus filhos. Quem já tentou ajudar um membro da família a lidar com problemas de saúde mental, pode apreciar a enorme quantidade de preocupação diária e trabalho que isso exige.

Para Spears, isso também significava morder a língua e não responder a todos os ataques falsos, especulativos e infundados a ele por parte de certos membros do público, da mídia ou, mais recentemente, do próprio advogado de Britney. Esses fatos tornam o resultado da audiência de ontem ainda mais decepcionante e, francamente, uma perda para Britney.

Respeitosamente, o tribunal errou ao suspender o Sr. Spears, e colocar um estranho em seu lugar para administrar a sua propriedade e estender a mesma tutela que Britney implorou ao tribunal para que fosse encerrada. Novamente, foi o Sr. Spears quem tomou a iniciativa de arquivar a petição para encerrar a tutela quando nem o ex-advogado de Britney nomeado pelo tribunal, nem seu novo advogado privado fariam isso.

Foi o Sr. Spears quem pediu ao tribunal na audiência de ontem para encerrar imediatamente a tutela, enquanto o atual advogado de Britney argumentou contra ela. Apesar da suspensão, o Sr. Spears continuará a zelar pelos melhores interesses de sua filha e a trabalhar de boa fé para uma resolução positiva de todas as questões."