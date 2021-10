Casa original do filme 'Pânico' poderá ser alugada no Halloween por R$ 27

VO Victória Olímpio

Enfrente seus medos e pernoite na casa onde os terrores de Pânico começaram ...

"Você gosta de filmes de terror"? Os fãs do gênero já podem preparar as malas: a casa original do clássico filme Pânico poderá ser alugada! O Airbnb abrirá reservas para a residência no próximo dia 12 de outubro por US$ 5 a noite, equivalente a cerca de R$ 27 na cotação desta sexta-feira (1/10). A ação será feita em homenagem ao 25º aniversário da produção original e ao próximo [e supostamente o último] filme de Pânico.

Serão ofertadas três estadias de uma noite para até quatro pessoas, para os dias 27, 29 e 31 de outubro. "Hello Sidney: o que acha de comemorar o Halloween num lugar assim?". O xerife Dewey Riley, interpretado pelo ator David Arquette, será o "anfitrião" dos hóspedes que decidirem alugar a casa, situada em Tomales, na Califórnia, nos Estados Unidos.

"Ei! Sou o xerife Dewey Riley (também conhecido como David Arquette), o fiel oficial de paz de Woodsboro. Vivi aqui minha vida inteira e tive muita experiência em defender Ghostface, então não há ninguém melhor equipado para garantir que tudo corra bem durante a sua estadia", foi escrito no site.











O espaço

A casa é o local do Pânico original, onde (alerta de spoiler!) Sidney Prescott triunfou pela primeira vez. A casa foi preservada em grande parte desde a produção do filme original, 25 anos atrás, até as marcas de faca na porta do quarto, o micro-ondas dos anos 90 na cozinha e muito mais.

O site promete uma experiência única para os que conseguirem reservar o local: "Volte no tempo por volta de 1996, onde você será instantaneamente transportado para a cidade de Woodsboro e todos os infortúnios que a rodeiam. Você e até três convidados podem passar a noite (se você acha que pode lidar com isso) ... Ghostface voltou para aterrorizar nossa cidade, então precisamos ter cuidado para evitar quaisquer encontros (todos nós sabemos que ele adora fazer uma entrada)".















"Como as próximas almas corajosas a passarem uma noite na casa do Pânico, você experimentará todos os elementos mais assustadores do Pânico na casa onde os momentos mais emocionantes e cheios de suspense do primeiro filme aconteceram, incluindo: