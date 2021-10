Rod, integrante do 3030, lança álbum solo 'Coisas que realmente importam'

VO Victória Olímpio

(crédito: Marcelo Martins/Divulgação)

Com mais de 10 anos de estrada e conquistas na bagagem, o cantor e compositor Rod decidiu aproveitar o hiato do grupo 3030 e lançar o álbum solo Coisas que realmente importam. Esta é a terceira mixtape solo, projeto independente em que narra a trajetória de erros e acertos que lhe fizeram viver do rap. As oito faixas chegam nas plataformas digitais nesta sexta-feira (1/10).

No final de 2020, o grupo 3030 anunciou uma pausa nos projetos em conjunto e os integrantes saíram em busca das próprias raízes. Rod mergulhou ainda mais na cena do rap nacional e nas influências que o marcaram quando ainda estava tateando no gênero. Coisas que realmente importam resgata as sonoridades dos anos 2000, do hip hop norte-americano que ajudou o artista no momento de reflexão sobre a carreira.

A ingenuidade de criança, os versos errantes de jovem, o anel de casamento, o crescimento do filho, o dinheiro para a creche, o orgulho da mãe… tudo isso vai para primeiro plano nas várias camadas de poesia do músico.

Há algum tempo, Rod já havia liberado duas prévias da nova mixtape com os singles Quem eu sou e Tô voando, parceria com o rapper The Game. O projeto ainda conta com a participação de Drizzy, DK47, Guhhl, Rashid e Nyna.

Em entrevista ao Correio, Rod falou sobre o atual momento: "A expectativa está alta. Fiquei muito feliz com a repercussão dos singles. Acho que a galera vai curtir bastante esse trabalho, me doei bastante. Eu espero que todo mundo goste de ouvir tanto quanto eu gostei de fazer."