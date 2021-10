Antes de deixar tutela, pai de Britney Spears vendeu casas da cantora no valor de US$ 2,5 mi

DO Débora Oliveira

(crédito: Reprodução)

De acordo com documentos obtidos pelo jornal The Sun, o pai de Britney Spears, Jamie Spears, vendeu três propriedades avaliadas em 2,5 milhões de dólares que estavam em nome da filha. A transação ocorreu dias antes da audiência em que Jamie foi retirado da curatela e perdeu o controle da vida da cantora.



As três propriedades ficam localizadas no estado da Louisiana, região onde Britney nasceu. Conforme informações de certidões obtidas com o assessor da Paróquia de East Feliciana, os lotes teriam sido vendidos no dia 17 de agosto, duas semanas antes de Jamie apresentar os documentos alegando que deixaria o cargo de conservador de Britney.

Os documentos mostraram que os terrenos foram vendidos por US$ 815 mil cada — quase US $ 2,5 milhões no total. Jamie assumiu o controle dos bens de sua filha em 2008. Desde então, além de ficar responsável por todos os bens e propriedades, Britney precisa obter permissão do pai antes de tomar qualquer decisão financeira.

A juíza Brenda Penny, do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, decidiu no último dia 29 de setembro que a cantora estava livre da tutela comandada pelo pai. A partir de novembro, Jamie deixará de vez a curatela. Ele perderá o salário mensal de R$ 16 mil que recebe para cuidar da filha, além de não ter mais direito a uma porcentagem dos ganhos milionários de Britney.