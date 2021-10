Antonia Fontenelle é condenada a indenizar Felipe Neto em R$63 mil por crime de injúria

DO Débora Oliveira

(crédito: Reprodução)

Antonia Fontenelle foi condenada pelo crime de injúria contra Felipe Neto e terá que pagar R$ 63 mil a um fundo penitenciário. A condenação se refere a uma postagem feita pela apresentadora no dia 7 de julho de 2020 no Instagram. Na ocasião, Fontenelle chamou o youtuber de "canalha" e "câncer da internet", além de insinuar que o comunicador teria ensinado crianças a utilizarem a chamada "deepweb" —área da internet que fica fora das pesquisas de buscadores e tem pouca regulamentação.

Neto iniciou três processos na justiça contra Antonia. Sentença dada pela juíza Simone Cavalieri Frota do 9º Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é referente a uma das ações criminais movida pelo youtuber. Além de pagar a multa no valor de R$63 mil, a apresentadora deverá arcar também com os custos do processo gasto por Felipe.



A ação movida pelo youtuber pedia ainda a condenação da apresentadora por difamação — acusação da qual ela foi absolvida. “A mencionada postagem, embora questione e critique a atitude por ela apontada, não extrapolou o tênue limite da licitude, por não evidenciar intenção dolosa de ofender a honra do querelante, mas somente especular. Conclui-se que não restou evidenciado o dolo específico da querelada ("animus difamandi"), estando a conduta despida do fim específico, consistente na intenção de macular a honra alheia, pelo que não caracterizou o delito previsto no art. 139 do CP”, disse a juíza na sentença.

Em seu perfil no Instagram, Felipe Neto comunicou e comemorou a decisão. "Grande dia. Eu falei pra vocês que eles cairiam um por um. Essa é a primeira condenação criminal nos processos que abrimos contra esta senhora bolsonarista. As coisas que ela disse, as associações da minha imagem com pedofilia e uso de drogas, as ofensas, são imperdoáveis. Decidimos dar a ela a chance de provar o que disse na justiça, mas já no primeiro processo ela não conseguiu. Agora vamos aguardar”, escreveu Felipe.

Outras polêmicas

Recentemente Antonia Fontenelle se envolveu em mais uma polêmica após usar a expressão "esse paraíbas" de forma pejorativa, levando a apresentadora a ser indiciada pelo crime de preconceito e racismo após ter feito comentários sobre DJ Ivis.

Na ocasião, o músico havia sido preso por agredir a ex-mulher, Pamella Holanda. A youtuber e apresentadora utilizou expressões como "esse paraíbas" e "paraibada" ao comentar o caso.