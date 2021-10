Joelma explica não ir ao hospital durante quadro de covid: "Iam me intubar'

VO Victória Olímpio

(crédito: Joelma/Instagram/Reprodução)

A cantora Joelma, de 47 anos, contou o motivo de não procurar um hospital quando foi diagnosticada com covid-19, em agosto do ano passado. Em entrevista ao canal de Roger Turchetti, no YouTube, ela disse que teve medo de ser internada e intubada, preferindo ficar em casa.

"Eu não fui internada porque eu me recusei a ir para o hospital. Eu não conseguia respirar pelo nariz. Pensei: 'Entre morrer no hospital e morrer aqui, eu morro aqui. Não vou, não'. Disse 'não', porque iam me intubar. O que me salvou foi a minha fé em Deus, com certeza ", desabafou.

Joelma afirma ainda ter sequelas da doença: "Ainda não consigo malhar, treinar como antes, mas estou chegando lá. Estou no processo. Não desisto". A artista contou ter enfrentado perda de memória, audição e paladar, além de ter tido queda de cabelo, problema de visão e inchaço pelo corpo.

Ela relembrou, ainda, que enquanto se recuperava do vírus, não conseguia sequer levantar da cama. Atualmente, Joelma está tendo acompanhamento médico e está passando por alguns exames.