Andressa Urach posa com a família e fala sobre reconciliação: "O amor vence"

Após semana movimentada na vida de Andressa Urach, com discussões em família e problemas envolvendo a vida profissional, a modelo compartilhou foto nas redes sociais neste fim de semana falando sobre a reconciliação com o marido, Thiago Lopes. Ela também posou com o filho, Arthur, e a nora, Brenda, afirmando que toda família tem problemas, mas que o amor vence tudo.

"Passado é lugar de referência e não de permanência! A vida é feita de escolhas, erramos, acertamos, mas o importante é continuar vivendo da melhor maneira possível e com as pessoas que amamos! Brigamos? Sim. Qual família não briga? Qual casamento não passa por crises? Mas o amor sempre vence através do perdão. Obrigada amor por lutar por nossa família, Thiago Lopes, te amo. Com meu filho lindo Arthur e a Brenda, minha nora amada".

A ex-miss bumbum também publicou foto com o marido afirmando que os dois decidiram tentar retomar o relacionamento pelo bem do filho que Andressa está esperando: "Pelo bem do Leon decidimos lutar pela nossa família".

Nos stories do Instagram da esposa, Thiago compartilhou mensagem dizendo que bloqueou pessoas que a incentivavam a seguir um caminho ruim: “Todas as pessoas que incentivaram a Andressa a seguir o pior caminho já estão devidamente bloqueadas”.