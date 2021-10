Thaila Ayala revela que já perdeu dois bebês: 'Não é do nosso controle'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Neste último domingo (03/10), a atriz Thaila Ayala revelou que essa não é a primeira vez que está grávida. A artista contou para seus seguidores que já perdeu dois bebês anteriormente: "Então, uma coisa que vocês não sabem, eu já tinha perdido dois antes desta terceira gestação", afirmou.

"Nesta terceira eu tive menos medo, porque como já tinha passado por essas duas situações um aborto espontâneo e uma gravidez nas trompas, eu entendi que não estava fazendo um bolo, que era uma alma que estava vindo para a minha vida, que Deus manda pra gente", explicou a Ayala.

Thaila também falou que quer ter parto normal e humanizado, mas no hospital, e que pensa em dar um irmão para o filho. "Ou gerar uma outra criança ou adotar, que sempre foi um sonho", disse.

"Quando tivesse que vir ia dar certo. Se não tivesse que dar certo, não ia. Não é do nosso controle. Eu realmente acredito nisso. Então, na terceira eu estava mais tranquila", contou a atriz.



Sempre muito ligada aos seus fãs, Thaila chegou a revelar que saiu correndo após a primeira relação sexual com seu atual companheiro, o ator Renato Goés.

"Me apaixonei no primeiro encontro e paniquei porque não sentia isso fazia uns cinco anos. Daí esperei ele ir no banheiro e corri pelas escadas de emergência. Fugida!", contou a atriz.

Entre as revelações, Ayala ainda revelou que fugia regularmente da casa de seus pais no interior de São Paulo, no entanto, a beldade afirmou que saiu de lá definitivamente aos 15 anos para viver a vida. "Fugi de casa algumas vezes, né, mãe? Mas coisa rápida, desaparecia por um dia e estava na casa da amiga. Mas com 15 anos eu fugi e nunca mais voltei. Fui para rodoviária, peguei um ônibus para São Paulo, fugida, e nunca mais voltei”, finalizou.