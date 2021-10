Reese Witherspoon e Ashton Kutcher estarão em filme da Netflix

VO Victória Olímpio

(crédito: Jon Kopaloff/AFP e ANDREJ ISAKOVIC/AFP)

A atriz Reese Witherspoon está de volta à Netflix e já se prepara para o novo filme, Your place or mine, que também será estrelado pelo ator Ashton Kutcher. Nas redes sociais, ela publicou uma série de imagens com o elenco e a equipe da produção comemorando o momento: "Voltando às minhas raízes!", escreveu.

Segundo informações do Deadline, o filme será baseado no roteiro original de Aline Brosh McKenna, que está fazendo a estreia como diretora nesse projeto. A produção irá mostrar dois melhores amigos que mudam a vida um do outro após trocarem de casa durante uma semana. Enquanto um decide seguir um sonho, o outro decide ficar de olho no filho adolescente do amigo.

O filme está sendo financiado por três diferentes produções: Aggregate Films, de Jason Bateman e Michael Costigan; Hello Sunshine, da própria Reese Witherspoon; e a Lean Machine, de McKenna. Ainda de acordo com o site, a produtora de Reese, Hello Sunshine, foi vendida para uma empresa da Blackstone Group por US$ 900 milhões.

A Hello Sunshine produziu o The morning show da Apple, que já tem uma segunda temporada, a série da HBO, Big little lies, e a série limitada da Hulu, Little fires everywhere.