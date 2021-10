Mãe de Nego do Borel registra B.O. pelo desaparecimento do cantor

RN Ronayre Nunes

Dona Roseli tentou falar com o filho ao longo do dia pelo celular, mas não obteve resposta - (crédito: Reprodução/Instagram/@roselivianac)

A mãe do cantor Nego do Borel registrou um Boletim de Ocorrência indicando o desaparecimento do filho na tarde desta segunda-feira (4/10). As informações são da colunista Fabia Oliveira, do jornal carioca O Dia. O Correio Braziliense tentou confirmar a informação com a assessoria do cantor, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.



Dona Roseli Viana teria sido alertada por amigos do cantor que ele estava proferindo palavras de despedida. A mãe do Nego do Borel então foi até a casa do filho e o encontrou saindo do local. A mulher teria pedido para o artista ficar em casa, mas o artista saiu mesmo assim.

Segundo Fabia, Dona Roseli tentou falar com o filho ao longo do dia pelo celular, mas não obteve resposta.

Nego do Borel foi expulso do reality show A Fazenda no último dia 25 de setembro por uma suposta prática de estupro de vulnerável. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

O Correio também tentou entrar em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas não foi atendido.