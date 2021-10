Após mãe registrar B.O. por desaparecimento, Nego do Borel é visto em Itacuruçá

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/ Instagram)

Após a mãe do cantor Nego do Borel registrar Boletim de Ocorrência indicando o desaparecimento do filho na tarde desta segunda-feira (4/10), o artista foi visto em Itacuruçá, um distrito do município de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

As informações, da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, apontam que ele chegou na tarde de segunda-feira ao local, onde tem uma lancha. Nego foi visto acompanhado apenas de um marinheiro. Há alguns dias, ele compartilhou nas redes sociais uma publicação dizendo que iria morar com os peixes.

A mãe do artista teria sido alertada por amigos de que o cantor estava proferindo palavras de despedida. Dona Roseli Viana foi até a casa do filho e o encontrou saindo do local. A mulher teria pedido para o artista ficar em casa, mas Nego do Borel saiu mesmo assim.

Ao longo do dia, Roseli teria tentado entrar em contato com o filho, mas sem resposta. Nego do Borel foi expulso do reality show A Fazenda no último dia 25 de setembro por uma suposta prática de estupro de vulnerável. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo.