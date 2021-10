Projeto leva escritores do DF para Bienal Internacional de Pernambuco

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação)

A literatura brasiliense ganha destaque além das fronteiras do Distrito Federal com o Projeto Eixo Literário BSB, no qual os escritores rompem o tradicional eixo Rio-São Paulo, e desembarcam no estande 19-A da XIII Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, realizada em formato híbrido (on-line e presencial), no Centro de Convenções de Pernambuco. O evento começou em 1º de outubro e está programado para encerrar no dia 12. A iniciativa é uma parceria do Sindicato dos Escritores do DF (Sindescritores), Instituto Fazer o Bem e Tagore Editora.



Marcos Linhares, presidente do Sindicato, destaca: “Temos uma literatura de qualidade, que merece uma chance de ser conhecida e apreciada, ainda mais no maior evento realizado desde que começou a pandemia e que marca a retomada das atividades literárias presenciais no país”, afirma.



O projeto conta com cerca de 40 autores de idades e gêneros literários diversos, incluindo, poesia, contos, crônicas, livros infantis e infanto-juvenis. “O estande do projeto terá livros de autores do DF e um monitor exibindo entrevistas com os escritores participantes do projeto. Além disso, será distribuído um catálogo falando sobre cada um deles, assim como sobre as obras publicadas”, detalha Victor Tagore, da Tagore Editora.



Vice-presidente do Instituto Fazer o Bem, José Washington dos Santos,afirma que a troca de experiência é essencial. “Trocar experiências e mostrar que temos uma gama de produções literárias para todos os gostos nos estimula e muito a desenvolver esse tipo de ação. Temos que mostrar que, se o mundo parou, estamos em movimento”, pontua.

Marcos Vinhal lançou no sábado (2/10), o livro "Mulheres de Granito" (foto: Arquivo Pessoal/Divulgação)

Programação

Ao todo, sete autores do DF irão representar a literatura da capital Federal presencialmente no Evento, com lançamentos de livros e sessões de autógrafos no estande do PEL-BSB.

9 de outubro (sábado) — 16h — Adriana Kortlandt e Marcos Linhares lançam Mosaico do negacionismo



9 de outubro (sábado) — 19h— Alexandre Lobão lança Amar é simples



10 de outubro (domingo) — 16h — Daniela Migliari lança Ravi, o espelho que aprendeu a brilhar



11 de outubro (segunda-feira) — 15h — Antônio Navarro de Andrade lança A lenda de Krinon

Acompanhe

Os escritores entrevistados terão vídeos disponíveis no canal do Youtube, Facebook, e Instagram do Eixo Literário BSB. Confira aqui.