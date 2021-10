Covid-19: UBSs do DF registraram 'desabastecimento pontual' de doses nesta terça

SS Samara Schwingel

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

A Unidade Básica de Saúde (UBS) nº 2 da Asa Norte, além de algumas da Asa Sul, registraram falta de vacinas para a segunda dose da Oxford/AstraZeneca. O problema ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (5/10), perto do horário de término do atendimento — às 17h.

A Diretoria de Atenção Primária (Diraps) da Região de Saúde Central informou que, "em função de um remanejamento dos imunizantes da Pfizer/BioNtech, foi registrado desabastecimento pontual da vacina AstraZeneca nas unidades da Asa Sul".

A pasta acrescentou que as UBSs que registraram o desabastecimento só comunicaram a falta do imunizante por volta das 16h, quase no fim do expediente. Apesar disso, a Secretaria de Saúde (SES-DF) destacou que dispõe de pontos noturnos para vacinação, inclusive na Região Central. Eles contam com as doses e ficarão abertos até as 22h. A lista dos endereços está disponível no site da pasta.

Na manhã desta terça-feira (5/10), a SES-DF anunciou que a segunda dose da AstraZeneca pode ser antecipada para quem tinha data de retorno agendada até 27 de outubro. A população pode procurar o posto de saúde mais próximo que ofereça o imunizante, com base na lista publicada no portal da secretaria.

Para completar o esquema de imunização, basta levar o cartão de vacina com carimbo da primeira dose e documento de identidade com foto.