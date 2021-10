Maitê Proença sobre suposto romance com Calcanhoto: "Não é hora de falar"

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Maitê Proença tentou fugir do assunto ao ser questionada sobre um suposto romance com Adriana Calcanhoto. Em entrevista ao canal Rap 77, a atriz, de 63 anos, tentou mudar o foco da conversa, mas não negou o namoro com a cantora, de 56 anos.

"As pessoas são pessoas, né? Não tenho nenhum tipo de preconceito, mas também não sei... Às vezes, é bom abrir uma frente nova... Não sei se as pessoas incentivam", iniciou.

"Porque talvez elas não saibam exatamente que tipo de... Como é a relação... Eu acho que não é hora de falar porque não é hora de falar. Então, acho que algumas áreas da vida da gente têm que ficar preservadas", afirmou.

Maitê garantiu que quando for o momento certo, irá falar sobre o assunto: "Quando as coisas ficarem claras, assim que a gente puder falar, será falado. Não tem porque não. Por enquanto, acho que não está na hora", garantiu.