Rogério Coelho lança fantasia infanto juvenil 'O topázio imperial'

O escritor Rogério Coelho lança O topázio imperial, livro de fantasia infanto juvenil que promete um diferencial por valorizar o regionalismo. A narrativa é ambientada no sul de Minas Gerais, mais precisamente nas pacatas Guaxupé e Jacuí. Características clássicas do gênero, aventura, magia e amizade, se misturam com peculiaridades do interior brasileiro na obra.

A história dos meios-irmãos Leonardo e Leila se desenvolve em torno do anel mágico, o Topázio Imperial, passado a Leila por uma velhinha na estrada. Leonardo não sossega até tomar posse da "preciosidade". Usando os poderes do anel para competir com os primos e a irmã, Leonardo se mete em confusões com os avós e os tios. Ele se vê obrigado a buscar a reconciliação. Mas os problemas só aumentam e Leonardo já não sabe mais em quem confiar, até descobrir o real propósito da velhinha ao entregar o anel a Leila.

Além de despertar no jovem leitor memórias da infância com a convivência familiar íntima, a escrita de Rogério mistura influências que vão da magia de Harry Potter ao estilo despojado e bem-humorado de Pedro Bandeira. Soma-se a isso um cenário que coloca o leitor como parceiro dos protagonistas, o resultado é um mergulho na jornada instigante do anel mágico.

Sobre o autor

Rogério é paulistano e, apesar de ser engenheiro por formação, sempre quis desenvolver a escrita, cenário favorecido com a pandemia. “Veio a grande dúvida: procurar emprego ou ser escritor? Decidi arriscar. Hoje sou escritor e minha principal meta é transformar pessoas em leitores”, admite.