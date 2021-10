Patricia Abravanel testa positivo para covid-19 e ficará fora do ar

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

A apresentadora Patricia Abravanel testou positivo para covid-19 na manhã desta quinta-feira (07/10). De acordo com as informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a filha número 4 de Silvio Santos fez o teste de PCR, considerado o padrão ouro para diagnosticar o novo coronavírus.

A titular do Vem pra cá fez o teste antes de seguir para a gravação do Programa Silvio Santos, do SBT, que ela está comandando no lugar do dono da emissora. A edição estava programada para ir ao ar já no próximo domingo (10/10).



Gabriel Cartolano , seu parceiro no comando da atração matutina, confirmou o diagnóstico da artista e revelou que ela contraiu a doença após um de seus filhos também testar positivo.



"Na última terça-feira (05/10), um dos filhos da Patricia testou positivo para a covid-19. E aí a Patricia, de uma forma prudente, resolveu se afastar. Hoje de manhã, a Patricia fez o teste, até porque tem aquela janela de dois a quatro dias, e testou positivo", afirmou o apresentador.



"Ela mandou mensagem e pediu para tranquilizar os fãs, tranquilizar todos vocês que gostam dela e que gostam da nossa parceria no Vem Pra Cá. E logo ela estará de volta. Está sem sintomas, vai se recuperar em casa", finalizou.



Substituta



No último domingo (03/10), a comunicadora assumiu parte do comando da atração , enquanto o pai não retorna para as gravações. Silvio está fora dos estúdios desde agosto, quando foi diagnosticado com covid-19 .



Patricia esteve à frente do Jogo dos casais , Jogos dos pontinhos e do Jogo das três pistas . Enquanto isso, o maior animador de televisão conduziu o quadro Não erre a letra .



Abravanel é casada com o atual ministro das Comunicações, Fábio Farias . Além dela, o filho mais velho do casal, Pedro , de 7 anos, também testou positivo para o Sars-Cov 2.