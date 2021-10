Escritor do DF lança livro infantil sobre solidariedade e amizade

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Escrito por Paulo Almeida, livro Cadê o Abraço? será lançado em comemoração ao dia das crianças, neste sábado (9/10), durante uma programação criada para os pequenos na praça central do shopping Casapark.

O livro reflete sobre solidariedade e amizade ao contar a história de um cachorrinho chamado Farofa, que passa por várias situações de descoberta em busca de um gesto de carinho. “De forma lúdica, o livro fala sobre a importância do amor ao próximo. Que este cenário o qual estamos vivendo possa nos ensinar e fortalecer sentimentos de afeto, do cuidado com o outro e do coletivo. É isso que esperamos despertar também entre as crianças: mais amor e empatia na construção de um futuro melhor”, contou Paulo Almeida, no material de divulgação. O livro é recomendado para todas as idades e será narrado para as crianças no local do evento.

Mestre em Comunicação e formado pela Universidade de Brasília, Paulo Almeida é mestre em Comunicação e especialista em Leitura e Produção de Texto. É autor de outros livros, como Arthur no Maravilhoso Mundo Real, Feche a Torneira e Abra um Sorriso, Arthur e o Mar de Plástico, nos quais apresenta histórias que ajudam as crianças a aprender sobre saúde e meio ambiente.

O evento ocorre na praça central do Casapark, das 11h às 17h, e terá com contação de histórias e oficinas artísticas, mas as vagas são limitadas e o evento está sujeito a lotação. O público poderá participar de forma gratuita e a classificação etária livre. As inscrições serão feitas por ordem de chegada.

A organização do evento,que é realizado pela Assinado Você e Experimente Brincar, estará arrecadando parte do dinheiro das vendas do livro Cadê o Abraço? e o dinheiro será destinado ao Projeto Mais Amor, que atende necessidades da creche Pedacinho do Céu, localizada no Itapoã, e também o Instituto do Carinho, na Ceilândia.