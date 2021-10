Globo confirma Tadeu Schmidt no BBB22 e apresentador comemora nas redes

CB Correio Braziliense

(crédito: João Cotta/ Globo)

Agora é oficial. Depois de muito disse-me-disse, a Globo confirmou o nome de Tadeu Schmidt como apresentador da 22ª edição do Big Brother Brasil, prevista para janeiro de 2022. Com isso, o jornalista formado na UnB deixa o Fantástico, abrindo espaço para uma dobradinha feminina entre Poliana Abritta e Maria Júlia Coutinho.

"Estou muito orgulhoso e feliz por ter sido escolhido para essa missão. Todo mundo sabe o que o BBB representa, como ele mexe com as pessoas. E, de quebra, ainda é o programa favorito das minhas filhas. É uma honra exercer o mesmo papel de dois dos maiores talentos da história da televisão brasileira, que são o Tiago Leifert e o Pedro Bial", afirmou Tadeu, em material de divulgação do reality show. "Estou radiante e empolgadíssimo", completa.

Nas redes sociais, logo o nome de Tadeu foi parar na lista de assuntos mais comentados no twitter. O próprio apresentador fez um post no Instagram no qual se diz "muito orgulhoso e feliz por ter sido escolhido para essa missão tão importante."

Ele também lembra que foram 14 anos no Fantástico, mas disse que o momento não era para falar sobre essa despedida "Eu ainda fico no Fantástico nos próximos domingos. Por enquanto, eu só quero curtir essa novidade maravilhosa na minha carreira e na minha vida", finaliza o jornalista.