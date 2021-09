Tadeu Schmidt foi oficialmente convidado para apresentar o 'BBB22', diz site

CB Correio Braziliense

O jornalista está na casa desde os anos 1990 e passou de um quadro esportivo no Fantástico para apresentador do dominical - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Com a saída de Tiago Leifert da Globo, o comando das próximas edições do Big Brother Brasil (BBB22) se tornou uma grande incógnita na emissora carioca. Mas, aparentemente, a equipe do reality dirigido por Boninho pode ter encontrado uma boa saída: Tadeu Schmidt. Os boatos sobre a convocação do jornalista começaram no fim de semana e ganharam força nesta segunda-feira (13/9).

Segundo o portal TV Pop, a proposta oficial foi feita pelos executivos nos últimos dias e inclui uma renovação contratual garantida por quatro anos, renda de merchandising durante o BBB e liberação para fazer propagandas nas redes sociais, além de dobrar o salário.

Mesmo com tantas benesses, as informações são de que o jornalista pediu mais tampo para pensar, por ter medo de sair de sua zona de conforto. Nem sempre a migração para o entretenimento gera uma repercussão positiva. O próprio Leifert enfrentou problemas com a recepção do público ao longo dos anos à frente do BBB.

A escolha por alguém que tenha credibilidade junto ao público é um posicionamento do alto escalão dos Estúdios Globo, que prefere nomes que tenham passado pela equipe de jornalismo a outros apresentadores. Isso coloca de lado opções que estão à frente de outros quadros na emissora, como Ana Clara — aclamada nas redes sociais — ou Márcio Garcia — apresentador do The voice kids.

Aos 47 anos, Schmidt é prata da casa — estreou na Globo em 1997 e seguiu carreira na emissora passando por diversos telejornais e programas até chegar à apresentação do Fantástico — e, assim como Lifert, se destacou ao integrar a equipe de esportes. Ele assina quadros de sucesso no programa dominical, como o “bola cheia, bola murcha” e a corrida de cavalos da tabela do brasileirão.

O histórico do jornalista pode indicar uma boa relação com o público do sofá. Apesar disso, a cotação do nome gerou polêmica na internet. No Twitter, o nome do apresentador subiu aos trending topics nesta manhã com comentários polarizados.

Os comentários vão desde "ótimo, divertido e bom texto" até "eu quero um cavalinho para cada participante no BBB".

quem tá reclamando do tadeu no bbb com certeza não assiste fantástico, o homem é ótimo, ele é divertido, tem bom texto e o estilo dele é muito parecido com o do tiago. se toquem, até parece que a globo ia mesmo colocar a ana clara kkkkkk — lane (@protectifavss) September 13, 2021

SE O TADEU ASSUMIR É OBRIGAÇÃODA GLOBO, TER UM CAVALINHO PARA CADA PARTICIPANTE DO PROGRAMA https://t.co/XGeaz0Kjyq — ESQUISITO #FORABOLSONARO (@CazeEsquisito) September 10, 2021

O fã clube do apresentador do Fantástico é grande. No semanal há quase 15 anos, primeiro restrito aos esportes e, a partir de 2014, como apresentador, Tadeu tem até campanha em sua defesa.

“Quem reclama de Tadeu Schmidt supostamente ser o próximo apresentador do BBB só pode não ter assistido uma edição do Fantástico na última década. O homem é carismático demais”, escreveu um dos espectadores.

quem reclama de Tadeu Schmidt supostamente ser o próximo apresentador do BBB só pode não ter assistido uma edição do Fantástico na última década



o homem é carismático demais — ' (@meledrama) September 13, 2021

Mas a corrente contrária continua ganhando adesão. Os detratores são menos enfáticos e argumentam apenas que "não combina".

se vocês continuarem com essa história de:



1. achar o tadeu uma boa escolha

2. comparar o cara com o bial (e vejam que hoje em dia minha simpatia por bial tende a zero)



eu vou ter que fazer um vídeo explicando por tópicos porque vocês estão malucos. — Larissa M. (@larissajmar) September 10, 2021

Se a Globo colocar Tadeu Schmidt no BBB, Bolsonaro automaticamente ganha apoio popular para cassar a concessão da TV — Sarubo (@sarubo) September 10, 2021

Os comentários passam também por aqueles que não entenderam o que está acontecendo.

Parem de normalizar TADEU SCHMIDT no BBB. Isso não é normal!!!!!!! — Ciro do Brasil Que Deu Certo (@cirohamen) September 10, 2021

Como assim gente, Tadeu Schmidt vai apresentar o #BBB22? pic.twitter.com/vYLKImkzvE — N Perer (@nathanpereirabr) September 13, 2021

E pelo fã-clube do recém-contratado Marcos Mion.

Só concordo com Tadeu Schmidt apresentando o BBB se for pro Marcos Mion continuar no Caldeirão em 2022



Deixar o Mion fora do BBB e do Caldeirão vai ser mais uma burrada da Globo. Espero que isso não aconteça — Vitor P (@vitorpeccoli) September 11, 2021

Há quem prefira Tadeu ao ex-apresentador de A Fazenda.

Opinião impopular: prefiro o Tadeu Schmidt.



Acho o Mion muito forçado e gosto bastante da Ana Clara no Rede BBB e no programa (Plantão BBB)... https://t.co/LG3cE3dbIr — Ca (@CaritasL) September 13, 2021

E quem apenas está aliviado porque o novo apresentador do BBB não será André Marques, o comandante do último No Limite.