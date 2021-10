Ator Timothée Chalamet publica primeira foto como novo Willy Wonka

VO Victória Olímpio

(crédito: Timothée Chalamet/Instagram/Reprodução)

O ator Timothée Chalamet animou os internautas após compartilhar primeira foto caracterizado como Willy Wonka, personagem de A fantástica fábrica de chocolate. Neste domingo (10/10), o artista publicou foto e escreveu na legenda: "Suspense é terrível, eu espero que dure".

Chalamet irá interpretar o doceiro na pré-sequência sobre a origem do personagem, pela Warner Bros. Com direção de Paul King (As aventuras de Paddington) e produção de David Heyman (Harry Potter), a estreia está prevista para 2023.

De acordo com o Hollywood Reporter, as filmagens do filme iniciaram no final de setembro em Londres, na Inglaterra. Ainda segundo o site, também atuarão na produção Rowan Atkinson, Sally Hawkins e Olivia Colman.