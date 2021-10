Boninho anuncia data de estreia da próxima temporada do The voice Brasil

CB Correio Braziliense

(crédito: Victor Pollak/ Divulgação)

O diretor Boninho anunciou nesta terça-feira (12/10) a data de estreia da próxima edição do reality show musical The voice Brasil. A 10ª temporada do programa estreia em 26 de outubro, uma terça-feira, e deve ser exibida às terças e quintas, após Império.

"Vem aí a nova temporada com o 5º técnico e muitas novidades. O The voice Brasil está lindo. Vozes e histórias emocionantes", garantiu o diretor.

A presença do 5º técnico é uma novidade da temporada. Na fase de audição às cegas, os cantores se apresentarão para quatro jurados: Lulu Santos, IZA, Claudia Leitte e Carlinhos Brown. Sem que os jurados e os candidatos saibam, Michel Teló também estará ouvindo e poderá chamar para o time dele as vozes que não forem aprovadas pelos colegas.

Somente na fase seguinte é que o novo time será revelado, inserindo no jogo o pentacampeão Michel Teló. Com certeza, ele vem com mais sede de vitória para recuperar o título, perdido ano passado para IZA.

A temporada do The voice Brasil também marcará a despedida do apresentador Tiago Leifert da Globo.