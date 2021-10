Affair de Gil do Vigor fala sobre relação dos dois: "Sem pressão"

VO Victória Olímpio

(crédito: Plinio Vasconcellos/Instagram/Reprodução)

Antes de embarcar para os Estados Unidos para o PhD na Universidade da Califórnia, o ex-BBB Gil do Vigor conheceu o dentista Plínio Vasconcellos, o que atiçou a curiosidade dos fãs. Eles chegaram a postar fotos juntos e o suposto affair levou o economista ao aeroporto para despedida.

Em entrevista ao portal Splash, Plínio falou sobre como eles estão lidando com a distância: "A gente tem se falado sempre que possível, mas respeitamos muito os horários um do outro. A minha vida é corrida e ele tem uma rotina bem intensa, de muitos estudos, principalmente neste primeiro mês de adaptação. Talvez o segundo mês seja mais tranquilo. Mas sempre conversamos sobre o dia um do outro, sem pressão".

"Embora tenha muita expectativa em cima da gente, nós estamos tranquilos. A gente nunca oficializou um namoro, né? Ele ia viajar, morar fora, e namorar é uma responsabilidade muito grande, um compromisso. Nós temos carinho, respeito e admiração mútua. Temos lidado bem com essa distância, sem expectativas. Temos planos de nos encontrar em breve, mas ainda não posso falar as datas", explicou.



Início da relação

O dentista contou que foi apresentado a Gil por um amigo que o ex-BBB conheceu após fazer a publicidade de um banco. "Meu amigo comentou com o Gilberto sobre mim e disse que a gente combinava. Ele marcou um jantar na casa dele, onde nos conheceríamos. O Gil faltou ao jantar esse dia, estava cansado depois de uma gravação", conta.

Os dois se viram por videochamada durante o jantar: "Meu amigo fez uma videochamada, e a primeira vez que nos falamos foi assim. Depois, na semana seguinte, o Gilberto já me chamou para outro jantar, me buscou em casa e nos conhecemos pessoalmente".

Por fim, o dentista afirmou que não se importa com a fama do affair. "Não me assusta e nem sobe para a cabeça o fato de ele ser famoso. Admiro muito a forma que ele consegue lidar com isso. A gente saía para jantar e chamavam ele para tirar fotos o tempo inteiro. E ele sempre muito bem disposto".