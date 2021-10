Rapper Tyga é preso nos Estados Unidos acusado de violência doméstica

VO Victória Olímpio

(crédito: Tyga/Instagram/Reprodução)

O rapper Tyga foi preso em Hollywood, nos Estados Unidos, suspeito de violência doméstica contra a ex-namorada Camaryn Swanson. Segundo informações do TMZ, o artista não teria atendido a porta quando a polícia bateu na residência, mas posteriormente se entregou as autoridades.

No Twitter, o departamento de polícia de Los Angeles confirmou a detenção e informou que a situação ocorreu nesta terça-feira (12/10). De acordo com a revista People, Tyga pagou fiança no valor de US$ 50 mil, cerca de R$ 276 mil.

Hollywood Div booked Michael Stevenson for felony domestic violence (273.5 A PC). The incident occurred on 10/12/21 in Hollywood. — LAPD PIO (@LAPDPIO) October 12, 2021

Nas redes sociais, Camaryn postou uma imagem em que aparece com o olho roxo e manchas de sangue na roupa: "Estou tão envergonhada e chocada que tinha que chegar até isso, mas eu tenho que me defender", escreveu na legenda dos stories do Instagram.